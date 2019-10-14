Murat Dalkılıç ve Hande Erçel birbirlerine girdiler mekanda kavga ettiler

Uzun bir süredir beraber olan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Erçel'in annesinin vefatının ardından ilişkilerine yeniden bir şans vermiş ve mutluluklarına kaldıkları yeniden devam ediyorlardı ki ikilinin arasına kara kedi girdi. Arnavutköy'de bir balıkçıda baş başa yemek yerken bir anda kavga etmeye başladılar.