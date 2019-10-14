Murat Dalkılıç ve Hande Erçel birbirlerine girdiler mekanda kavga ettiler
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Arnavutköy'de bir mekanda birbirlerine bağırarak kavga ettiler.
Uzun bir süredir beraber olan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Erçel'in annesinin vefatının ardından ilişkilerine yeniden bir şans vermiş ve mutluluklarına kaldıkları yeniden devam ediyorlardı ki ikilinin arasına kara kedi girdi. Arnavutköy'de bir balıkçıda baş başa yemek yerken bir anda kavga etmeye başladılar.
Yemek esnasında tartışmaya başlayan çift arasında tansiyon yükseldi ve birbirlerine bağırmaya başladılar. Bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başlayan çiftin gecesi gergin bir şekilde son buldu.
Etrafa aldırış etmeden birbirlerine seslerini yükselten çift daha sonra ortamın sakinleşmesiyle mekandan birlikte ayrıldı. x
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de akşam yemeği yedi. Yemek sırasında tartışmaya başlayan çift etrafa aldırış etmeden birbirine bağırdı.