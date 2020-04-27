Murat Dalkılıç ve Hande Erçel arasında eski eş Merve Boluğur krizi çıktı!

"Neye uğradığını şaşırdı": Dalkılıç'a bir takipçisi "Merve Boluğur için yazdığınız 'Kırk Yılda Bir Gibisin' şarkısını söyler misiniz?" mesajını yolladı. Eski eşinin adının geçtiği sırada yanında sevgilisi Hande Erçel olan Murat Dalkılıç ise bir an ne yapacağını şaşırınca, durumu toparlamaya çalıştı.