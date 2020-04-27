Murat Dalkılıç ve Hande Erçel arasında eski eş Merve Boluğur krizi çıktı!
Karantina günlerini sevgilisi Hande Erçel ile beraber geçiren şarkıcı Murat Dalkılıç, hayranlarıyla canlı yayın yaptı. Bir takipçisi Dalkılıç'a “Merve Boluğur için yazdığınız ‘Kırk Yılda Bir Gibisin' şarkısını söyler misiniz?” diye mesaj atınca ise kıskançlık krizi yaşandı.
Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, korona virüs salgını sonrası karantina günlerini Erçel ile beraber geçiriyorlar. Şarkıcı, sosyal medyadan takipçileriyle canlı yayın yaparken, bir hayranın isteği ikili arasında kriz çıkardı.
"Neye uğradığını şaşırdı": Dalkılıç'a bir takipçisi "Merve Boluğur için yazdığınız 'Kırk Yılda Bir Gibisin' şarkısını söyler misiniz?" mesajını yolladı. Eski eşinin adının geçtiği sırada yanında sevgilisi Hande Erçel olan Murat Dalkılıç ise bir an ne yapacağını şaşırınca, durumu toparlamaya çalıştı.
"Hande Erçel için yazdığını seslendirdi": Murat Dalkılıç, eski eşi için yazdığı söylemek yerine de Erçel için kaleme aldığı ve "Yandık ya yandık; hey yavrum hey. Sen insansan diğerleri ney" sözleriyle dikkat çeken 'Müjgan' şarkısını söyledi.
Canlı yayında yaşanan bu kriz sonrası da sosyal medyada Merve Boluğur ile Hande Erçel hayranları atıştı. Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015 yılında evlenmiş 2 yıl sonra da yollarını ayırmışlardı. Dalkılıç biten evliliğinin ardından oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamaya başladılar.