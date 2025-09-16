Murat Dalkılıç sevgilisi Özgü Kaya için bakın ne yaptı...
Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki akşam oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı 'Cennetin Çocukları' dizisinin galasına katıldı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, Özgü Kaya'nın seti nedeniyle kendisinin de Ayvalık'a taşındığını açıkladı.
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti, aylar önce birlikte verdikleri bir pozun ardından aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.
AŞK SORULARI YANITSIZ KALMIŞTI
İkili, ilk kez geçen hafta Etiler'de objektiflere yansımıştı. Dostlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta kendilerine yöneltilen aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
AŞKI İÇİN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ
Murat Dalkılıç 'Cennetin Çocukları' dizisiyle ekrana dönen sevgilisi Özgü Kaya için radikal bir karar aldı.
AYVALIK'A TAŞINDI
Önceki akşam 'Cennetin Çocukları'nın galasına katılan Dalkılıç, Özgü Kaya'nın seti nedeniyle Ayvalık'a taşındığını söyledi.
