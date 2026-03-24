Murat Dalkılıç sağlığına kavuştuktan sonra paylaştı! "2 yıl sonra burnum var"
Geçirdiği peş peşe ameliyatlarla uzun süredir gündemde olan Murat Dalkılıç, son halini paylaşarak sağlık durumuna dair merak edilenleri anlattı. Zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen ünlü şarkıcı, iyileşmenin iyi ilerlediğini belirterek, “İki sene sonra burnum oldu” sözleriyle dikkat çekti.
Burun operasyonlarıyla sık sık konuşulan Murat Dalkılıç, 3 Mart’ta 13’üncü kez ameliyat olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda bandajlarını çıkaran ünlü isim, son görünümünü takipçileriyle paylaşmış ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Yaşadığı dönemi açık sözlülükle anlatan Murat Dalkılıç, iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi. Konuşmasının toparlanmaya başladığını belirten şarkıcı, sahnelere dönüş için de umut verdi. Dalkılıç açıklamasında, “Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş düzeliyor. Şarkı söylemem de toparlandığında yeniden sahnelere başlayacağım” ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı, sürecin ağır geçtiğini vurgulayarak bu nedenle çok daha kontrollü bir yaşam sürmeye çalıştığını da dile getirdi. Murat Dalkılıç’ın en çok konuşulan sözlerinden biri ise burnuyla ilgili yaptığı samimi yorum oldu. Uzun süredir devam eden sağlık mücadelesinin ardından istediği noktaya gelmeye başladığını belirten şarkıcı, “Çok şükür iki seneden sonra bir burnum oldu” diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.
Burnuyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştirileri de es geçmeyen Dalkılıç, estetik yorumlarına gülüp geçtiğini söyledi. Daha önce görülen yapının protez olduğunu belirten şarkıcı, artık o sürecin geride kaldığını ifade etti. Murat Dalkılıç, yapılan yorumlarla ilgili, “Yanlış estetik yaptırmışsın, yine olmamış diyenlere sadece gülüyorum. Bu estetik değil. Çok şükür şu an ayakta duran bir burnumuz var ve bu bile bizi fazlasıyla mutlu ediyor” diyerek konuştu.