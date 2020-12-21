Murat Dalkılıç Hande Erçel'den tamamen vazgeçti flaş hamle!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının üzerinden aylar geçtikten sonra şaşırtan bir hamle yaptı.
Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 3 yıllık ilişkileri geçtiğimiz aylarda son buldu. Magazin dünyasının favori çiftleri arasında yer alan ikilinin ayrılığı ise hayranlarını epey üzdü.
İkili, dostça ayrıldıklarını hala arkadaş olduklarını söyleseler de şimdiki durum pek de öyle olmadıklarını gözler önüne serdi. Murat Dalkılıç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı ve Hande Erçel ile tüm bağlar koptu.
Eylül ayında davetli oldukları nikahta pişti olan ikili, hiç konuşmamıştı. Hatta Dalkılıç şarkı söylemek için sahneye çıktığında Erçel de telefonuyla ilgilenip sahneye bakmamıştı.
Bu olayın üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, "Ayrılık sonrası küslüğümüz yok, bizi çok sık göreceksiniz" demişti.