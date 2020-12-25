Murat Dalkılıç açıkladı Hande Erçel ile bakın neden ayrılmışlar
Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile ayrılıklarının sebebini ilk kez açıkladı. Dalkılıç'ın anlattıkları sır perdesini araladı.
Ayrılığın üzerinden aylar geçtikten sonra Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisinin neden bittiğini itiraf etti. Dalkılıç, ''Kırmızı Nokta'' programında Emel Yalçın'ın konuğu oldu. Son dönemde hakkında birçok iddia atılan Dalkılıç, Erçel ile ayrılıkları ile ilgili de göndermelerde bulundu.
Emel Yalçın, Murat Dalkılıç'a "İlişkiyi ne bitirir?" sorusunu sordu. Murat Dalkılıç, bu soruya verdiği cevapla Hande Erçel ile ilişkisinin neden bittiğini de açıklamış oldu.
Dalkılıç, "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" cümlelerine yer verdi.
Dalkılıç, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorusuna ise, şu cevabı verdi:
"Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey telefon karıştırılmasıdır. Karıştırmadım diyerek yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı, hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan bulursun çünkü."