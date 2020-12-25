Murat Dalkılıç açıkladı Hande Erçel ile bakın neden ayrılmışlar

Dalkılıç, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorusuna ise, şu cevabı verdi:

"Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey telefon karıştırılmasıdır. Karıştırmadım diyerek yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı, hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan bulursun çünkü."