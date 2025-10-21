Murat Dalkılıç 12. kez bıçak altında! Ameliyattan sonraki o hali içler acısı...

Murat Dalkılıç'ın bu rahatsızlığı yıllar öncesine dayanıyor.

Dalkılıç burnuyla ilgili daha önce "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcının 11. burun ameliyatı da 2025'in Şubat ayında gerçekleşmişti.

İşte şimdiki hali...