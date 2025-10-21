Murat Dalkılıç 12. kez bıçak altında! Ameliyattan sonraki o hali içler acısı...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç geçirdiği burun ameliyatları yüzünden zor günler yaşıyor. Burnu için 12'nci kez bıçak altına yatan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı. Dalkılıç'ın o halini görenler üzüntüsünü gizleyemedi. İşte Murat Dalkılıç'ın içler acısı hali...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıları ve konserleriyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Dalkılıç'ı geçirdiği burun ameliyatları bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda burun ameliyatı için 11. kez bıçak altına yatan ünlü şarkıcı, şimsi de 12. ameliyatını oldu. Ameliyattan sonraki hali sosyal medyada patladı gitti...
'Gel Konuşalım' adlı magazin programının sunucusu Ece Erken, Murat Dalkılıç'ın 12'nci kez burnundan ameliyatı olduğunu duyurdu. Ayrıca Dalkılıç'ın son hali ekrana yansıtıldı.
Murat Dalkılıç'ın bu rahatsızlığı yıllar öncesine dayanıyor.
Dalkılıç burnuyla ilgili daha önce "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü şarkıcının 11. burun ameliyatı da 2025'in Şubat ayında gerçekleşmişti.
İşte şimdiki hali...