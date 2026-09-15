Murat Ceylan'dan ilgin imaj değişimi! "Kanlı Aşk" için değişti

Paylaşımın altına “Samet Laçina’ya benzemiş”, “Yok bu olmamış”, “Joker gibi bu ne” ve “Estetik abartı olmuş” yorumları yapılırken, saç renginden dolayı Yaprak Dökümü’nün Ferhunde’sine benzeten yorumlar da sosyal medyada öne çıktı.