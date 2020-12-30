Murat Ceylan Survivor 2021 için hazırlanıyor 'Geri sayım başladı'
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Murat Ceylan, Survivor 2021 yarışması için heyecanını dile getirdi.
Survivor sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken Nişantaşı'nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Alışveriş yaparken kameralara yakalanan Ceylan, giyim tarzı ve milyonluk arabasıyla dikkat çekti.
Alışveriş çantalarını 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka spor aracının bagajına yerleştiren ünlü sunucu, muhabirlerle lafladı.
Önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Survivor 2021' yarışması için Dominik adasına gideceğini söyleyen Ceylan, heyecanlı olduğunu dile getirdi.
İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Ceylan, Alp Kırşan'dan 'Survivor' sunuculuğu görevini devralmıştı.