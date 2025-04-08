Murat Ceylan eski Teşkilat dizisi oyuncusuyla aşk yaşıyor! İkilinin pozları gündemde
Murat Ceylan sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan isimlerden biri olan Murat Ceylan'ın sevgilisi oyuncu Gizem Güneş çıktı. Güneş Teşkilat dizisinden kısa süre önce ayrılmıştı.
İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Murat Ceylan, Alp Kırşan'dan Survivor sunuculuğu görevini devralmıştı. Uzun zamandır Dominik'te sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın özel hayatı merak ediliyor.
Sık sık çeşitli isimlerle anılan Murat Ceylan sevgilisini paylaştı.
Murat Ceylan'ın sevgilisi son günlerde gündemde olan Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş çıktı. Dominik'ten aşk dolu paylaşım yapan çifte beğeni yağdı.
Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.