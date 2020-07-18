Murat Cemcir'in şoförü aracın önüne atlayan çiçekçiye çarpıp kaçtı!
Murat Cemcir'in arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığı gecesi şoförü yüzünden kötü bitti. Cemcir'in şoförü, Cihangir’de aracın önüne atlayan çiçekçiye çarptı.
Murat Cemcir önceki gece Cihangir’deydi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, mekandan kapanış saati 00.00’da ayrıldı. Görüntü vermemek için şoföründen otomobilini kapıya kadar yanaştırmasını isteyen Cemcir, çıkışta merdivenlerden hızla inerek aracına bindi.
Oyuncuyu kapıda muhabirlerin yanı sıra çiçekçiler de bekliyordu. O çiçekçilerden biri, henüz yeni hareket etmiş olan aracın önüne atladı. Aracın altına girme tehlikesi yaşayan genç, kazayı hafif şekilde atlattı.
Peki, Murat Cemcir kimdir?
Murat Cemcir (d. 30 Kasım 1976, Niksar), Gürcü asıllı Türk oyuncudur. Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaşmıştır.
Gürcü kökenlidir. Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir.