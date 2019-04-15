Murat Cemcir'e Rusya'dan ödül

Murat Cemcir'e Rusya'dan ödül

Oyuncu Murat Cemcir, Moskova'da yapılan Uluslararası East-West Golden Arch Ödülleri kapsamında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Murat Cemcir'e Rusya'dan ödül - Sayfa 1

Oyuncu Murat Cemcir, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde canlandırdığı rolle kazandığı ödülü alırken, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

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Murat Cemcir'e Rusya'dan ödül - Sayfa 2

"Bu ödülü ülkemdeki bütün öğretmenlere adıyorum" diyen Cemcir, ilk defa uluslararası bir ödül aldığını ifade etti.

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Murat Cemcir'e Rusya'dan ödül - Sayfa 3

Rus Yönetmen Rustam Ibragimbekov öncülüğünde düzenlenen organizasyonda 'Cold War' filmiyle Pawel Pawlikowski, en iyi film ve yönetmen dahil 5 ödül aldı.

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Murat Cemcir'e Rusya'dan ödül - Sayfa 4

Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin sinemacılarından ve eleştirmenlerden oluşan 24 kişilik jüri üyesinin kararıyla 10 ayrı kategoride ödül dağıtılan gecede en iyi yardımcı kadın ödülü Natalya Kudryashova'ya takdim edildi.

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