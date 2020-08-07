Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Murat Boz, kuzeni Berrin Boz'dan gelen ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Acı kaybın ardından Murat Boz'un abisi Ali Boz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Ünlü sanatçı Murat Boz’un MS hastası kuzeni Berrin Boz, önceki gün hayatını kaybetti.
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Acı haberi alan Murat Boz büyük üzüntü yaşadı.
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Uçankuş'un haberine göre; ünlü şarkıcının kuzeninin cenazesi bugün toprağa verilecek.
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Acı kaybın ardından Murat Boz'un abisi Ali Boz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı: Kuzenim, güzeller güzelim, canım, kanım, çocukluğum artık melek.
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