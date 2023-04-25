Murat Boz'u yıkan ölüm haberi 'Keşke daha önce haberim olsaydı'

"Bugün haberim oldu"

Benim çok zor bir video. Sıla'nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla'mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey bulamıyorum.