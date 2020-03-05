Murat Boz'dan Deren Talu ile aşk yaşadığı iddialarına cevap! Her şeyi anlattı
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin arasında yaş farkı konuşulurken açıklama Murat Boz'dan geldi.
Aslı Enver ile ilişkisi artık tamamen biten Murat Boz, yeniden çapkınlık turlarına çıkmaya başlatınca adı da aşk dedikodularına karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Efe Keskün'ün doğum günü partisine katılan Boz'un Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu ile adı aşk dedikodularına karıştı.
Sosyal medyada da hızla yayılan bu aşk iddiası herkesi şaşırtırken bir anda ikilinin arasındaki yaş farkı konuşulmaya başlandı. Deren Talu, henüz 23 yaşındayken Murat Boz'un 39 yaşında olması ikiliyi daha da dillere düşürdü.
Geçtiğimiz gün Bebek'te spordan çıktığı esnada kameraların objektifine yakalanan Murat Boz ise aşk haberleri hakkında açıklama yaptı.
Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Boz, ''Doğrusu şu; Efe’nin doğum günündeydik. Karşılaştık ve görüştük ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok'' dedi.