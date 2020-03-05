Murat Boz'dan Deren Talu ile aşk yaşadığı iddialarına cevap! Her şeyi anlattı

Sosyal medyada da hızla yayılan bu aşk iddiası herkesi şaşırtırken bir anda ikilinin arasındaki yaş farkı konuşulmaya başlandı. Deren Talu, henüz 23 yaşındayken Murat Boz'un 39 yaşında olması ikiliyi daha da dillere düşürdü.