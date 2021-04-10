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Murat Boz'dan da kötü haber geldi açıklamayı Instagram'dan yaptı

Murat Boz'dan da kötü haber geldi açıklamayı Instagram'dan yaptı

Şarkıcı Murat Boz'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında Instagram'dan açıklama yaptı.

Murat Boz'dan da kötü haber geldi açıklamayı Instagram'dan yaptı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları son zamanlarda Türkiye'de giderek yayılmaya devam ediyor. Ünlü isimlerden de sırayla kötü haberler gelmeye başladı. 

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Murat Boz'dan da kötü haber geldi açıklamayı Instagram'dan yaptı

Şarkıcı Murat Boz da koronavirüse yakalandı. 4 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Murat Boz'dan da kötü haber geldi açıklamayı Instagram'dan yaptı

Boz, sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı:

''Herkese selam, Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi.''

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Murat Boz'dan da kötü haber geldi açıklamayı Instagram'dan yaptı

''Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum''

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