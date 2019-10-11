Murat Boz'dan alkışlanacak hareket! Bakın Mehmetçik Vakfı'na ne kadar bağışladı
Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının ardından birçok ünlü isim Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptı. Bu isimler arasına Murat Boz da katıldı.
Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunan ünlü şarkıcı Murat Boz bu hareketiyle olay olmuştu.
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Terör örgütü YPG'nin Suriye'deki varlığını bitirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ünlüler konser gelirlerini destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya başladı.
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Sıla, Demet Akalın ve Cem Yılmaz'ın ardından bir açıklama da Murat Boz'dan geldi.
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Murat Boz, Instagram hesabından "Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum. "Türkiye Mehmetçik'e, Mehmetçik, Türk milletine emanettir" paylaşımı yaptı.
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