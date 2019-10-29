Murat Boz ve Hadise Aslı Enver hayranlarını çıldırttı! Sarılma olay yarattı
Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının ardından Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraf Aslı Enver hayranlarını çok kızdırdı.
Bir barışık bir küs devam eden ilişkilerine nokta koyan Aslı Enver ve Murat Boz, son olarak 7 ay önce barışmıştı ki bu barışma çok da uzun süreli devam etmedi ve ikili geçtiğimiz günlerde yeniden ayrıldı. Hayranlarını derinden üzen bu haberin ardından Hadise'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ise kriz çıkardı.
Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının ardından yalnızca bir iki gün geçmişken O Ses Türkiye jürisi Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraf Aslı Enver hayranlarını çıldırttı.
Murat Boz'la adı sürekli aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, çiftin ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafla birlikte O Ses'in kulisinden görüntüler paylaştı.
Hadise'nin Murat Boz'la olan samimi fotoğrafı, sosyal medyada infial yarattı.