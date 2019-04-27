Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Murat Boz, Aslı Enver'le mayıs ayı içerisinde evleneceğine dair çıkan iddialara cevap verdi.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, İstanbullu Gelin dizisiyle şöhretini ikiye katlayan Aslı Enver'le 10 Mayıs'ta nikah masasına oturacağı haberleri gündemde yerini almıştı.
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Çiftin evleneceğinin sinyalini ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde vermişti. Ilıcalı, 'Survivor' programı için Dominik'e giden Murat Boz'a "Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" diyerek teşekkür etmişti.
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Murat Boz, önceki akşam Nişantaşı’nda bir diş doktoruna girerken görüntülendi.
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Poliklinikte yaklaşık 45 dakika kalan Murat Boz'dan resmi bir açıklama geldi.
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