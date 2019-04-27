Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi

Çiftin evleneceğinin sinyalini ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde vermişti. Ilıcalı, 'Survivor' programı için Dominik'e giden Murat Boz'a "Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" diyerek teşekkür etmişti.