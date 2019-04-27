Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Aslı Enver'le mayıs ayı içerisinde evleneceğine dair çıkan iddialara cevap verdi.

Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Murat Boz, İstanbullu Gelin dizisiyle şöhretini ikiye katlayan Aslı Enver'le 10 Mayıs'ta nikah masasına oturacağı haberleri gündemde yerini almıştı.

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Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi - Sayfa 2

Çiftin evleneceğinin sinyalini ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde vermişti. Ilıcalı, 'Survivor' programı için Dominik'e giden Murat Boz'a "Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" diyerek teşekkür etmişti.

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Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi - Sayfa 3

Murat Boz, önceki akşam Nişantaşı’nda bir diş doktoruna girerken görüntülendi.

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Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan açıklama geldi - Sayfa 4

Poliklinikte yaklaşık 45 dakika kalan Murat Boz'dan resmi bir açıklama geldi. 

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