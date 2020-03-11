Murat Boz sanmıyorum dedi Bakan Fahrettin Koca Türkiye'deki Koronavirüsü açıkladı
Önceki gün Maslak'taki özel bir hastanede boğaz enfeksiyonu nedeniyle muayene olan Murat Boz, çıkışta Türkiye'de Koronavirüs olduğunu düşünmediğini söyledi. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaparak Türkiye'de ilk kez bir erkekte Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Son zamanlarda adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan hatta en son Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu ile adı anılan Murat Boz, önceki gün Maslak'ta özel bir hastaneden çıkarken kameraların objektifine takıldı. Boğaz enfeksiyonu nedeniyle muayene olmaya geldiğini söyleyen Boz, dünya gündemine damga vuran Koronavirüs hakkında açıklamalar yaptı.
Murat Boz, Avrupa'da birçok ülkede görülen Türkiye'nin de neredeyse her sınır komşusunda bulunan Koronavirüsü hakkında şunları söyledi:
''Her yerde ama pozitif düşünmek lazım. Ülkemize henüz daha uğramadı. Allah göstermesin. Sağlık Bakanlığımız da bayağı iyi çalışıyor. Açıkçası geleceğini de düşünmüyorum.''
Boz'un bu açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamalarla Türkiye'de Koronavirüse ilk kez rastlandığını açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi: