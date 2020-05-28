Murat Boz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı değişikliği açıkladı

Uzun senelerdir Hadise ve Murat Boz, O Ses Türkiye'de değişmeyen iki jürisi olarak anılırken Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla Murat Boz'un O Ses Türkiye'den ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Bu iddiaları Murat Boz'un Instagram paylaşımı da doğrular cinstendi.