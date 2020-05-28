Murat Boz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı değişikliği açıkladı
Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına katıldı ve O Ses Türkiye jürilerinde değişiklik olacağını söyledi. Murat Boz ise paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
O Ses Türkiye'nin değişmez jürilerinden biri olan Murat Boz, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yaptığı Instagram paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında O Ses Türkiye jürilerinde değişikliğe gideceğini söyledi.
Uzun senelerdir Hadise ve Murat Boz, O Ses Türkiye'de değişmeyen iki jürisi olarak anılırken Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla Murat Boz'un O Ses Türkiye'den ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Bu iddiaları Murat Boz'un Instagram paylaşımı da doğrular cinstendi.
Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan O Ses Türkiye stüdyosunda çekilen fotoğrafını paylaşarak veda edercesine bir emoji koydu.
Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi.