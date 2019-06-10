Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu

Şarkıcı Murat Boz son hareketiyle yine gündemde. Oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile birlikte kısa bir yaz tatilinin ardından önceki akşam İstanbul'daydı. Yakın arkadaşları Eser Yenenler’in düğünü için yaklaşık 3 saat alışveriş yapan ikili, çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken, Boz yaptığı bir hareketle pintiliğini belgeledi.