Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu
Murat Boz lüks aracını teslim ettiği valeye verdigi 200 liranın üstü olan 170 lirayı gazeteciler uzaklaşınca şirketi arayıp istedi. Olay medyaya yansıyınca Murat Boz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şarkıcı Murat Boz son hareketiyle yine gündemde. Oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile birlikte kısa bir yaz tatilinin ardından önceki akşam İstanbul'daydı. Yakın arkadaşları Eser Yenenler’in düğünü için yaklaşık 3 saat alışveriş yapan ikili, çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken, Boz yaptığı bir hareketle pintiliğini belgeledi.
Minik bir tatil yaptıklarını belirten çift, "Her şey güzel gidiyor, güzel bir tatil yaptık. Eser’in düğünü için buraya geldik ve alışveriş yaptık" dedi.
Muhabirlerin, “Set ortamını özlediniz mi?” sorusuna Enver gülerek, “Güzel bir ortamımız vardı ama açıkçası özlemedim. Çok yoğun çalıştık onun için şu an dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Çift, Bodrum’da tekne kazası geçiren magazin gazetecileri için çok üzgün olduklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmediler.