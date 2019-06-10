Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu

Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu

Murat Boz lüks aracını teslim ettiği valeye verdigi 200 liranın üstü olan 170 lirayı gazeteciler uzaklaşınca şirketi arayıp istedi. Olay medyaya yansıyınca Murat Boz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu - Sayfa 1

Şarkıcı Murat Boz son hareketiyle yine gündemde. Oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile birlikte kısa bir yaz tatilinin ardından önceki akşam İstanbul'daydı. Yakın arkadaşları Eser Yenenler’in düğünü için yaklaşık 3 saat alışveriş yapan ikili, çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken, Boz yaptığı bir hareketle pintiliğini belgeledi. 

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Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu - Sayfa 2

Minik bir tatil yaptıklarını belirten çift, "Her şey güzel gidiyor, güzel bir tatil yaptık. Eser’in düğünü için buraya geldik ve alışveriş yaptık" dedi.

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Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu - Sayfa 3

Muhabirlerin, “Set ortamını özlediniz mi?” sorusuna Enver gülerek, “Güzel bir ortamımız vardı ama açıkçası özlemedim. Çok yoğun çalıştık onun için şu an dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Murat Boz 170 lirayı geri istedi açıklaması olay oldu - Sayfa 4

Çift, Bodrum’da tekne kazası geçiren magazin gazetecileri için çok üzgün olduklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmediler.

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