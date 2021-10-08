Murat Başoğlu ölümden dönmüş! Yeğeniyle ensest ilişki yaşamıştı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sunucu Murat Başoğlu, 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz halde görüntülendikten sonra uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Bodrum’da yaşayan ve kalbindeki sorunun ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Başoğlu, sosyal medya hesabından birkaç hafta önce ameliyat olduğunu açıkladı.