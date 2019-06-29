Murat Akıncı intihar etmeye mi hazırlanıyor? Zerrin Özer'den çok konuşulacak açıklama

İlk iki evliliğinden umduğunu bulamayan Zerrin Özer, "Bana bebek gibi bakıyor" dediği Murat Akıncı ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, kısa süre içerisinde bir kabusa dönüştü. Nedeni ise Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması ve mağdur kadınların itiraflarıydı. Aynı zamanda Akıncı'nın, Adnan Oktar'ın da müridi olduğu da gün yüzüne çıkmıştı.