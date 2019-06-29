Murat Akıncı intihar etmeye mi hazırlanıyor? Zerrin Özer'den çok konuşulacak açıklama
Murat Akıncı ile evliliğinden hemen sonra boşanma kararı alan ve zor günler geçiren Zerrin Özer, yaşanan olayların ardından şikayet dilekçesinde Akıncı'nın tedavi edilmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı.
İlk iki evliliğinden umduğunu bulamayan Zerrin Özer, "Bana bebek gibi bakıyor" dediği Murat Akıncı ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, kısa süre içerisinde bir kabusa dönüştü. Nedeni ise Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması ve mağdur kadınların itiraflarıydı. Aynı zamanda Akıncı'nın, Adnan Oktar'ın da müridi olduğu da gün yüzüne çıkmıştı.
Murat Akıncı hakkında gerçekleri öğrenen Zerrin Özer, boşanma kararı aldığı Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sanatçı şikâyet dilekçesinde, “Kendimi tehlikede hissettim” dedi. Ayrıca Özer, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Psikolojik baskı yapılıyor: Önceki gün Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Özer, şikayet dilekçesinde, kendisine psikolojik baskı yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi;
Kendimi tehlikede hissettim: "Akıncı hakkında kadınları ikna suretiyle dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanmak başta olmak üzere birçok suçtan dolayı kendimi tehlikede hissettim.