Munzur Dağı'nın zirvesinde Bezuvar dağ keçileri

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Munzur Dağı'nın zirvesinde Bezuvar dağ keçileri

Tunceli'de 3 bin rakımlı Munzur Dağı'nın zirvesinde doğa fotoğrafçısı tarafından, sürü halindeki dağ keçileri objektiflere yansıdı.

Munzur Dağı'nın zirvesinde Bezuvar dağ keçileri - Sayfa 1

İstanbul’da yaşayan ve tatil için memleketi Tunceli’ye gelen doğa fotoğrafçısı Ayhan Esen gezinti amaçlı Munzur Dağları’nın zirvesine çıktı. Avlanması yasak olan Bezuvar keçileri ile karşılaştı.

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Munzur Dağı'nın zirvesinde Bezuvar dağ keçileri - Sayfa 2

Bezuvar dağ keçilerini sürü halinde gören Esen, onları görüntüledi. Sürü halindeki dağ keçileri güzel görüntüler ortaya çıkardı. 

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Munzur Dağı'nın zirvesinde Bezuvar dağ keçileri - Sayfa 3

Tatil için Akdeniz ve Ege’ye gitmek yerine memleketini tercih ettiğini belirten Ayhan Esen, “Memleketimiz muhteşem doğası ve yaban hayatının zenginliğiyle apayrı bir coğrafya. Munzur Dağları’na gezmeye çıktığım bir gün sürü halindeki dağ keçileriyle karşılaştım." dedi.

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Munzur Dağı'nın zirvesinde Bezuvar dağ keçileri - Sayfa 4

Ve sözlerine ekledi, "Görüntü ve fotoğraflarını çektim. Bu güzellikleri fotoğrafladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Herkesin de bu güzelliklere sahip çıkmasını bekliyorum” 

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