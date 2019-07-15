Munzur Dağı'nın zirvesinde Bezuvar dağ keçileri

Tatil için Akdeniz ve Ege’ye gitmek yerine memleketini tercih ettiğini belirten Ayhan Esen, “Memleketimiz muhteşem doğası ve yaban hayatının zenginliğiyle apayrı bir coğrafya. Munzur Dağları’na gezmeye çıktığım bir gün sürü halindeki dağ keçileriyle karşılaştım." dedi.