Münevver Karabulut'un avukatına skandal para teklifi! Cem Garipoğlu'nun mezarı mı açılıyor! Ölmediğine inanılıyor
Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir'den kendisine davadan çekilmesi için para teklifi yapıldığı iddiasıyla dava yeniden gündemde. Garipoğlu'nun intiharına inanmayıp kaçırıldığına inanlar bulunuyor. Karabulut ailesinin mezarının açılmasını talep ettiği konuşuluyor. "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?" işte detaylar...
Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon Euro teklif edildiğini ve dava sürecinde tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir, Karabulut Ailesi'nin, intiharından yıllar sonra Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istediğini de söyledi.
Dava süresince tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir "Kurşun gönderdiler, 'Seni de öldüreceğiz' dediler, davadan çekilmem için 3 milyon euro teklif ettiler" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?" konusunu köşesine taşıdı.
Garipoğlu Ailesi'nin, çok zengin olduğu, delilleri karattıkları, oğullarını kurtarmak için çok uğraştıkları ve olay günü Cem'in evinde 700 bin dolar bulup tutanağa geçirmedikleri iddiasıyla altı polise dava açıldığını biliyoruz.
Ama ülkede bu kadar gündem olmuşken Cem'in cezaevinde intihar etti süsüyle kaçırıldığını söylemek bana inandırıcı gelmiyor. Tıpkı Epözdemir'e 3 milyon Euro teklif edilmesi gibi.