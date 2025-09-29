Mumları şimdiden hazırlayın! İstanbul'da 23 ilçede büyük kesinti var

BEDAŞ, 30 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi. Resmi internet sitesinde yayımlanan uyarılarda, İstanbul'un bazı bölgelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri 2 saatten 10 saate kadar sürecek. İşte, 30 Eylül Salı BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...