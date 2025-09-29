Mumları şimdiden hazırlayın! İstanbul'da 23 ilçede büyük kesinti var
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 30 Eylül günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İstanbul'un birçok ilçe ve mahallesinin etkileneceği kesinti için peş peşe uyarılar yapıldı. 23 ilçeyi kapsayan kesintiler BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte 30 Eylül 2025 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
BEDAŞ, 30 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi. Resmi internet sitesinde yayımlanan uyarılarda, İstanbul'un bazı bölgelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri 2 saatten 10 saate kadar sürecek. İşte, 30 Eylül Salı BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...
Arnavutköy,
Avcılar,
Bağcılar,
Bakırköy,
Başakşehir,
Bayrampaşa,
Beşiktaş,
Beylikdüzü,
Beyoğlu,
Büyükçekmece,
Çatalca,
Esenyurt,
Eyüpsultan,
Fatih,