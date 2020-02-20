Mültecilere Yunan işkencesi askerler demir çubuklarla dövdü
Mısırlı Mahmut Muhammed (36), Meriç üzerinden Yunanistan'a kaçak giriş yapmaya çalışırken Yunan askerleri tarafından yakalandı ve demir çubuklarla dövüldü. Edirneye gelen Mısırlı mülteci, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Edirne'den beraberinde bir grup göçmenle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Mısır uyruklu Mahmut Muhammed, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan askerleri tarafından yakalandı. Yunan askerleri tarafından demir çubuklarla dövülen Mısırlı mülteci Muhammed'in anlattıkları Yunan vahşetini gözler önüne serdi.
Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan askerleri tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye dönen Muhammed, bir yerleşim yerine giderek, yardım istedi. Vatandaşların haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri tarafından alınan Muhammed, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Tedavisinin ardından İl Göç İdaresi'ne getirilen Muhammed'in yüzü ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti. Meriç Nehri üzerindeki adacıkta uyuya kaldığını söyleyen Muhammed yaşadığı dehşeti şöyle özetledi:
"Yunan askerlerinin gelip beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler. Tüm vücudumda yüzümdeki gibi yaralar var."