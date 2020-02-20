Mültecilere Yunan işkencesi askerler demir çubuklarla dövdü

Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan askerleri tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye dönen Muhammed, bir yerleşim yerine giderek, yardım istedi. Vatandaşların haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri tarafından alınan Muhammed, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.