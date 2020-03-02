Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi
Mültecilerin umuda yolculukları devam ediyor. Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklerle botu Yunanistan kıyısına bağlayan mülteciler, koşarak Yunanistan içlerine doğru ilerledi.
Avrupa’ya gidecek mültecilere engel olunmayacağının duyurulmasının ardından binlerce mülteci sınırlara akın ediyor.
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100 binin üzerinde mültecinin Yunanistan’a geçmek için Meriç Nehri’nden geçişleri devam ediyor.
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Gün içerisinde onlarca mülteci Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklere bağladıkları botlarla Yunanistan’a geçti.
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Yaşanan bu anlar İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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