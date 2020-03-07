Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Mültecilerin sınırı geçmek için her denemesinde, gaz bombası ve plastik mermiyle karşılık veren Yunan polisinin, gerçek mermi kullandığı da görüldü.

Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmek isteyen göçmenleri de kendilerince korunma yöntemleri geliştirmeye itti.