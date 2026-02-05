Mükremin Gezgin'in koğuşu belli oldu! Askere gidemem demişti ama...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomen Mükremin Gezgin, tutuklandı. Hamile taklidi yaptığı videolarla eleştirileri üzerinde toplayan Gezgin'in erkekler cezaevinde alındığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edilen Gezgin çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEK KİŞİLİK KOĞUŞA KONULDU
Mükremin Gezgin'in nüfus cüzdanında "erkek" yazdığı için erkek cezaevine gönderildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Adalet Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre; Gezgin, erkekler koğuşuna değil tek kişilik koğuşa konuldu.
"HAMİLELİK" VİDEOLARINA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Sosyal medyada 9 ay boyunca hamile taklidi yapan, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğraf paylaşan ve bu paylaşımlarıyla tepki toplayan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.
MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?
Mükremin Gezgin sosyal medya fenomenidir. 8 Nisan 1998 doğumludur. Ankara’da yaşıyor. Eğitim hayatına Ankara’da başladı. Lisede bilgisayar yani bilişim teknolojisi üzerine okudu.