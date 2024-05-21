Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı! Son hali sevenlerini korkuttu

Müjde Uzman, arkadaşlarına ve yakın çevresine bile isyan etti. Özellikle işinin değil, insanların kendisini çok zorladığını belirtti. İlk paylaşımı sırasında hastalığından bahseden Müjde Uzman 'Ama yok! Öyle duygulara izin yok! (Anlayan göz kırpsın).' sözleriyle dikkat çekti.