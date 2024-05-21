Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı! Son hali sevenlerini korkuttu
Show Tv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Müjde Uzman paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Hastane odasından paylaşımlar yapan Uzman'ın 'Tükendim' demesi dikkat çekti. Uzman'ın son hali sevenlerini endişelendirdi.
Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Hastane odasından paylaşımlar yapan ünlü isim son hali sevenlerini endişelendirdi. Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyledi.
Müjde Uzman, arkadaşlarına ve yakın çevresine bile isyan etti. Özellikle işinin değil, insanların kendisini çok zorladığını belirtti. İlk paylaşımı sırasında hastalığından bahseden Müjde Uzman 'Ama yok! Öyle duygulara izin yok! (Anlayan göz kırpsın).' sözleriyle dikkat çekti.
"Hayatımda ilk defa tükendim"
Ardından hastane yatağında kolunda serumla paylaşım yaparak "Hayatımda ilk defa TÜKENDİM." dedi. Uzman'ın paylaşımları şöyle...