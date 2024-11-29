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Müjde Uzman, "çemkirmeleri hatırlatırım" yorumunu görünce çıldırdı fena saydırdı:

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Müjde Uzman, "çemkirmeleri hatırlatırım" yorumunu görünce çıldırdı fena saydırdı:

Kızılcık Şerbeti'ne döneceği iddia edilen oyuncu Müjde Uzman paylaşımları görünce küplere bindi. Uzman, bir sosyal medya kullanıcısına ağzına geleni söyledi.

Müjde Uzman, "çemkirmeleri hatırlatırım" yorumunu görünce çıldırdı fena saydırdı:

Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev rolüyle geçtiğimiz sezon fırtınalar estiren Müjde Uzman, yeni sezonda tükenmişlik sendromu yaşadığı iddiasıyla diziden ayrılmıştı. Daha sonra ise Aşk, Evlilik, Boşanma isimli diziyle yeniden ekranlara dönmüştü.

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Müjde Uzman, "çemkirmeleri hatırlatırım" yorumunu görünce çıldırdı fena saydırdı:

Melisa Şenolsun ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı dizi iddialı başlasa da istenen reyting sonucunu alamamıştı. Geçtiğimiz günlerde dizinin final yapacağı öğrenilmişti. 

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Müjde Uzman, "çemkirmeleri hatırlatırım" yorumunu görünce çıldırdı fena saydırdı:

Bu kararın ardından da Müjde Uzman'ın yeniden Kızılcık Şerbeti'ne döneceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Uzman, Kızılcık Şerbeti'ne döneceğini söyleyen bazı sosyal medya hesaplarına ağzına geleni söyledi:

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Müjde Uzman, "çemkirmeleri hatırlatırım" yorumunu görünce çıldırdı fena saydırdı:

"Rüyanızda mı görüyorsunuz?"

"Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum, dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz, başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir nasıl bir rahatlık bu?"

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