Müjde Uzman, "çemkirmeleri hatırlatırım" yorumunu görünce çıldırdı fena saydırdı:
Kızılcık Şerbeti'ne döneceği iddia edilen oyuncu Müjde Uzman paylaşımları görünce küplere bindi. Uzman, bir sosyal medya kullanıcısına ağzına geleni söyledi.
Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev rolüyle geçtiğimiz sezon fırtınalar estiren Müjde Uzman, yeni sezonda tükenmişlik sendromu yaşadığı iddiasıyla diziden ayrılmıştı. Daha sonra ise Aşk, Evlilik, Boşanma isimli diziyle yeniden ekranlara dönmüştü.
Melisa Şenolsun ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı dizi iddialı başlasa da istenen reyting sonucunu alamamıştı. Geçtiğimiz günlerde dizinin final yapacağı öğrenilmişti.
Bu kararın ardından da Müjde Uzman'ın yeniden Kızılcık Şerbeti'ne döneceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Uzman, Kızılcık Şerbeti'ne döneceğini söyleyen bazı sosyal medya hesaplarına ağzına geleni söyledi:
"Rüyanızda mı görüyorsunuz?"
"Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum, dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz, başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir nasıl bir rahatlık bu?"