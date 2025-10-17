Müjde torba yasayla geliyor! Bağ-Kur'lular bunu bekliyordu
TBMM'ye sunulan ekonomi paketine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu.
Güler, "Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranlarını yüzde 45 olarak belirlenmesini sağlayacağız." dedi.Açıklama, en son 31 Aralık 2021 tarihi öncesi Bağ-Kur borçları olanların ihya yapabileceği anlamına geliyor.12 Mart 2023 tarihinde çıkan düzenleme ile geçmişe dönük prim borçları ihya (yeniden canlandırma) hakkı tanınmıştı. Bu yasada sadece 2021 yılına kadar prim borcu ödeme hakkı tanınmıştı.
Yeni yasada bu sürenin netleşmesi, yani ne kadar geriye dönük prim borcu ödenebileceği net olarak belirtilecek.
ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEME GELEBİLİR
İhyanın gerçekleşmesi halinde 2021 yılı ve öncesine de ihya yapılabilir olması durumunda EYT'den yararlanarak emekli olacak Bağ-Kurluların sayısında artış bekleniyor.
Örnekle ilerlemek gerekirse 1997 yılında Bağ-Kurlu olup, primlerini ödemeyen, 8 Eylül 1999 tarihi sonrası primlerini ödeyen kişiler 1997 yılına ilişkin prim borçlarını ihya yapması halinde EYT'den yararlanarak emekli olabilecek.
İHYA NE ALMA GELİYOR?
İhya, sosyal güvenlik düzenlemelerine göre, "Sosyal güvenlik hukukunda kanunlarla durdurulan sürelerin primlerinin geriye doğru ödenerek yeniden hizmet olarak işlenmesi anlamına" geliyor. Bağ-Kur'lulardan prim borcu bulunanların sigortalılıkları geçici kanun maddeleriyle en son prim ödeme tarihlerine göre durdurulmuştu.