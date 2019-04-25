Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağasıydı! Selim Bayraktar'ın sevgilisi gündeme oturdu
Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan ünlü oyuncu Selim Bayraktar, yeni sevgilisi Emel Hanım'la birlikte kameralara yakalandı.
Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Selim Bayraktar, yeni sevgilisi ile birlikte görüntülenince magazin gündemine bomba gibi oturmayı başardı. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyurmayı başaran Selim Bayraktar'ın rahat tavırları dikkat çekerken, ilişkisi hakkındaki sorulan sorulara bakın ne yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Selim Bayraktar, 2005 yılında hayatını birleştirdiği Bihter Bayraktar ile geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Boşanmasıyla birlikte aradan kısa bir süre geçtikten sonra ilk olarak önceki hafta Cihangir'de yeni sevgilisi ile görüntülenen Selim Bayraktar, bu sefer kameraların karşısına geçti.
Bir AVM'de muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Selim Bayraktar, aşk hayatı ile ilgili soruları ilişkisi yeni olduğu için yanıtlamamayı tercih etti
Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu, Netflix’te yayınlanacak olan ve başrolünde Tuba Büyüküstün’ün oynayacağı Ottomans Rising’in çekimlerinin başlayacağını ve şu sıralar çekimlerle uğraştığını söyledi.