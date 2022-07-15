Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar yeni dizisindeki değişimi ile nereden nereye dedirtti!
Bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Sümbül Ağa karakterine hayat veren, Destan dizisinin sevilen oyuncusu Selim Bayraktar değişimi ile nereden nereye dedirtti.
2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrollerini Meryem Üzerli, Halit Ergeç, Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı bir zamanların efsanesi dizisi Muhteşem Yüzyıl oyuncularının yıllar içindeki değişimi ile gündemden düşmüyor.
Dizide eğlenceli harem ağası 'Sümbül Ağa' karakterine hayat veren Selim Bayraktar değişimi ile hayrete düşürdü.
Şimdilerde ATV'de yayınlanan Destan dizisinde oynayan 47 yaşındaki başarılı oyuncu Selim Bayraktar saçlarını ve sakalını uzatmıştı.
Rolü ve yeni imajıyla herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun sosyal medyadaki son paylaşımlarına yorum yağdı.