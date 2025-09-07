Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı kaslı haliyle beğeni rekoru kırdı!
Bir zamanların en çok izlenen dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Sümbül Ağa karakterini canlandıran oyuncu Selim Bayraktar, sosyal medyada paylaştığı o fotoğraflarda görenleri hayrete düşürdü. Şimdilerde 50 yaşında olan Bayraktar'ın kaslı halini gören sevenleri, beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte Sümbül Ağa'nın o pozları...
Bir zamanların vazgeçilmez dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın en sevilen ve en ses getiren karakterlerinden biri olan Sümbül Ağa'yı canlandıran Selim Bayraktar, son haliyle görenleri şok etti. Başarılı oyuncunun karın kaslarını görenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan fotoğrafları...
Muhteşem Yüzyıl'daki Sümbül Ağa rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla yine gündeme oturdu. 50 yaşına girmesine rağmen formunu koruyan Bayraktar, kaslı vücuduyla genç erkeklere adeta meydan okudu.
Haziran ayında 50. yaşını kutlayan başarılı oyuncu, spor rutinini aksatmadığını gözler önüne serdi. Paylaştığı karelerde belirgin kas yapısı ve fit görüntüsüyle hayranlarından tam not alan Bayraktar, “yaş sadece bir sayı” sözünü bir kez daha kanıtladı.
Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafların altına kısa sürede yüzlerce yorum gelirken, takipçileri ünlü oyuncunun disiplini ve enerjisine hayran kaldı.
İşte o fotoğraflar...