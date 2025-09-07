Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı kaslı haliyle beğeni rekoru kırdı!

Bir zamanların vazgeçilmez dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın en sevilen ve en ses getiren karakterlerinden biri olan Sümbül Ağa'yı canlandıran Selim Bayraktar, son haliyle görenleri şok etti. Başarılı oyuncunun karın kaslarını görenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan fotoğrafları...