Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç'un 96 yıl hapsi isteniyor

Savcı, mütalaada Adnan Koç'un, Ataşehir'de bulunan bir kafede, uyuşturucu madde ticareti yapan Sinan Bozburun'dan para karşılığında bir miktar uyuşturucu madde aldığı, bu sırada uyuşturucu operasyonu için mekana gelen polisler Semih İşgüder, Eyüp Herekçi, Zafer Musa Doğan ve Mustafa Kara'ya direndiklerini ve polislere saldırdıklarını aktardı. Burada Adnan Koç'un cebinde kokain, Ahmet Koç'un cebinden ise metamfetamin maddesi çıktı.