Muhteşem Yüzyıl oyuncusu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Davaya katılan Şeyhmuz Koç, olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde kavgaya karışmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, beraatimi istiyorum" dedi. Bazı sanıkların Avukatı Yılmaz Abuşoğlu, olayın davada müşteki olan memurların davranışları nedeniyle meydana geldiğini savundu.