Muhteşem Yüzyıl oyuncusu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakterine hayat veren Adnan Koç, 4 suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç 4 suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç 5 suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da 2 suçtan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Şeyhmuz Koç katılırken, yine tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı. Sanıklar ve müşteki polislerin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki polislerin avukatları, savcının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek sanıkların tutuklanmasını talep ettiler.
Davaya katılan Şeyhmuz Koç, olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde kavgaya karışmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, beraatimi istiyorum" dedi. Bazı sanıkların Avukatı Yılmaz Abuşoğlu, olayın davada müşteki olan memurların davranışları nedeniyle meydana geldiğini savundu.
Müvekkillerinin olayın başında cezalarını aldığını savunan Abuşoğlu, "Dövüldüler, kolları kırıldı. Müşteki memurlar narkotikte göreve yeni başlayan memurlardır. Deneyimleri azdır. Basına karşı mahcubiyetlerini örtmek için böyle bir senaryo yazdılar. İş o yüzden buraya kadar geldi. Müvekkillerimin beraatine karar verilmesini istiyorum" dedi.