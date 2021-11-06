Muhteşem Yüzyıl Meryem Uzerli krizine Cansu Dere de katıldı! 'Şımarık, saygısız' için bakın ne dedi
Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’nın, dizinin başrol oyuncu Meryem Uzerli ile ilgili sözlerine Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere'den yanıt geldi.
TIMS&B Productions’ın patronlarından Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde Simge Fıstıkoğlu’nun kendi adını taşıyan YouTube kanalına konuk olmuştu.
'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Ünlü yapımcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok hayranı olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında da konuşmuştu.
'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti.