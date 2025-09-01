BIST 11.301
DOLAR 41,12
EURO 48,26
ALTIN 4.598,66

Muhteşem üçlü bir arada! Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel çocukları ile Alaçatı'da buluştu...

|
Muhteşem üçlü bir arada! Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel çocukları ile Alaçatı'da buluştu...

Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yazın son günlerini Alaçatı'da birlikte geçirdi. Çocuklarıyla birlikte Çeşme'ye giden üçlü, gün boyunca deniz kenarında vakit geçirdi. Plajda buluşan oyuncular, hem çocuklarıyla ilgilendi hem de birlikte yüzerek keyifli saatler yaşadı.

Muhteşem üçlü bir arada! Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel çocukları ile Alaçatı'da buluştu... - Resim: 1

Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yazın son günlerini Alaçatı'da birlikte geçirdi. Çocuklarıyla birlikte Çeşme'ye giden üçlü, gün boyunca deniz kenarında vakit geçirdi. 

17
Muhteşem üçlü bir arada! Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel çocukları ile Alaçatı'da buluştu... - Resim: 2

Plajda buluşan oyuncular, hem çocuklarıyla ilgilendi hem de birlikte yüzerek keyifli saatler yaşadı.

27
Muhteşem üçlü bir arada! Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel çocukları ile Alaçatı'da buluştu... - Resim: 3

Oyunculukları kadar özel hayatlarıyla da ilgi gören Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yaz mevsiminin son günlerini Çeşme'de geçiriyor. Ünlü isimler, önceki gün Alaçatı'daki bir plajda çocuklarıyla birlikte buluştu.

37
Muhteşem üçlü bir arada! Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel çocukları ile Alaçatı'da buluştu... - Resim: 4

Yakın arkadaşları Sanem Bahçekapılı'nın da katıldığı günde ekip, güneşli havanın tadını birlikte çıkardı. Sabah saatlerinden itibaren plajda bir arada olan dörtlü, hem dinlendi hem de çocuklarıyla vakit geçirdi.

47