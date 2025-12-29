BIST 11.294
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e çıktıkları tatilde romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. İşte düğün tarihi...

Muhteşem teklif! Somer Şef 21 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor... - Resim: 1

Karlar arasında gerçekleşen o anları "Bazen de evet" notuyla sosyal medyada paylaşan Sivrioğlu'nun gönderisi kısa sürede büyük beğeni toplarken, çiftin mutluluğu tebrik yağmuruna tutuldu.

Muhteşem teklif! Somer Şef 21 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor... - Resim: 2

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Muhteşem teklif! Somer Şef 21 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor... - Resim: 3

ROMANTİK TEKLİF TATİLDE GELDİ

Bir süredir birlikte olduğu, kendisinde 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen ile birlikte tatile çıkan Somer Şef, hazırladığı romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

54 yaşındaki Sivrioğlu, karlar arasında gerçekleşen evlilik teklifini sosyal medya hesabından "Bazen de evet" notuyla paylaştı. Çiftin "evet" yanıtının ardından verdiği poz kısa sürede büyük beğeni topladı. İkilinin mutluluğu, takipçileri tarafından çok sayıda tebrik mesajıyla karşılandı.

Muhteşem teklif! Somer Şef 21 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor... - Resim: 4

"DÜĞÜN ARACIMIZ..."

Öte yandan Sivrioğlu'nun paylaştığı videoda, kar küreme aracını işaret ederek Belen'e "Düğün aracımız olarak bunu ayarladım, olur mu?" diye esprili bir soru yöneltmesi de dikkat çekti.

