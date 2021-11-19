Muhteşem İkili final yapınca mahkemelik olmuştu! Zafer Algöz'den flaş hamle geldi

Oyunculuk ücretini alamayan oyunculardan biri olan Zafer Algöz, İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak 153 bin 375 liralık alacağı için TMC Film Yapım şirketi hakkında icra takibi başlatmış ancak itiraz üzerine icra takibi durdurulmuştu.