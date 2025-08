Muhteşem enerji ve dans şovları! Jennifer Lopez rüzgarı esti

ALKIŞ FIRTINASI KOPTU

Jennifer Lopez sahneye çıktığında adeta bir alkış fırtınası koptu. İstanbul konserine "If You Had My Love", "On the Floor", "Ain't Your Mama" ve "Waiting for Tonight" gibi milyonların diline dolanmış şarkılarını ekleyen Lopez, toplam 90 kişilik ekibiyle 1,5 saat boyunca sahnede kaldı ve 6 kez kıyafet değiştirerek moda tutkunlarının da kalbini fethetti. Şarkıları kadar dansları ve koreografisiyle de beğeni topladı.