Muhteşem enerji ve dans şovları! Jennifer Lopez rüzgarı esti
Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival, TemaCC iş birliğiyle 5 Ağustos gecesi pop müziğin kraliçesi JLo'yu ağırladı. İstanbul Jennifer Lopez ilecoştu. Jennifer Lopez, büyüleyici performansıyla festivali doruk noktasına ulaştırdı.
Gün boyunca festival alanında heyecan giderek artarken, saat 16.00 itibarıyla kapıların açılmasıyla birlikte binlerce izleyici, alana coşku içinde akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, JLo'yu İstanbul'da canlı izleyecek olmanın heyecanını yüksek sesle dile getirdi. Festival atmosferi, gün batımıyla birlikte enerjisini iyice artırdı.
Jennifer Lopez'in öncesinde sahneye çıkan ünlü prodüktör DJ Faruk Sabancı performansıyla Yenikapı'yı dolduran on binlerin coşkusunu katladı. Global sahnelerdeki performanslarıyla elektronik müzik dünyasında adını duyuran temsilcimiz Faruk Sabancı, Yenikapı'da kitleyi ateşleyen etkileyici performansı hakkında, "Ülkemizde böyle organizasyonların olması çok değerli. Buradaki muazzam atmosferde, Jennifer Lopez gibi bir dünya starının öncesinde müziğimi paylaşmak tarifsiz bir mutluluk oldu benim için. Dünyada DJ'lik sadece müzik değil, kültürler arası bir köprü kurma işi haline geldi. Bu köprünün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
ALKIŞ FIRTINASI KOPTU
Jennifer Lopez sahneye çıktığında adeta bir alkış fırtınası koptu. İstanbul konserine "If You Had My Love", "On the Floor", "Ain't Your Mama" ve "Waiting for Tonight" gibi milyonların diline dolanmış şarkılarını ekleyen Lopez, toplam 90 kişilik ekibiyle 1,5 saat boyunca sahnede kaldı ve 6 kez kıyafet değiştirerek moda tutkunlarının da kalbini fethetti. Şarkıları kadar dansları ve koreografisiyle de beğeni topladı.
GERÇEK BİR MODA İKONU
JLo, her bir sahne anında farklı bir hikâye anlattı. "Get Right" ile dans pistini ısıtırken, "Love Don't Cost a Thing" ile romantik rüzgarlar estirdi. Stil danışmanı Rob Zangardi imzalı özel tasarımlar, İstanbul Festivali'nin dünya standartlarındaki sahnesinde adeta parladı. Işıltılı bodysuit'lerden saten elbiselere kadar her detayı düşünülerek hazırlanmış kıyafetler, seyirciler tarafından sayısız kez fotoğraflandı.