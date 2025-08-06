Muhteşem enerji ve dans şovları! Jennifer Lopez rüzgarı esti

Jennifer Lopez'in öncesinde sahneye çıkan ünlü prodüktör DJ Faruk Sabancı performansıyla Yenikapı'yı dolduran on binlerin coşkusunu katladı. Global sahnelerdeki performanslarıyla elektronik müzik dünyasında adını duyuran temsilcimiz Faruk Sabancı, Yenikapı'da kitleyi ateşleyen etkileyici performansı hakkında, "Ülkemizde böyle organizasyonların olması çok değerli. Buradaki muazzam atmosferde, Jennifer Lopez gibi bir dünya starının öncesinde müziğimi paylaşmak tarifsiz bir mutluluk oldu benim için. Dünyada DJ'lik sadece müzik değil, kültürler arası bir köprü kurma işi haline geldi. Bu köprünün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.