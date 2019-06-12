Muhterem Nur'un Müslüm filminden ne kadar para kazandığı ortaya çıktı
2018 yılında gişeyi sallayan Müslüm filminin yankıları sürerken Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un, projeden ne kadar kazandığı belli oldu.
Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un arasındaki çekişmede tam sular duruldu derken, olayda yeni bir gelişme yaşandı. Muhterem Nur'un yakın arkadaşı Vahe Kılıçarslan, filmden Müslüm ailesine düşen parayı açıkladı.
Muhterem Nur'un, 83.464.422,98 TL hasılat yaparak rekora imza atan Müslüm filminden 27 bin lira kazandığı öğrenildi. Vahe Kılıçarslan, "Milyon dolarlık bir ciro yapan filmden Gürses ailesine bu para düşüyorsa bir düşünmek lazım" diyerek bu rakamı açıkladı.
Yapımcıya dava açmıştı: Muhterem Nur, ‘Müslüm' filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı'na ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açmıştı.
Ardından Nur, açtığı dava hakkında "Para almadığım için açtığımı söyleyenler var. Ben evsiz barksız değilim. 500 bin liralık eve ihtiyacım mı var. Oturduğum ev bana yetiyor, saray gibi. O evleri mezara da götürmeyeceğim." şeklinde konuşmuştu.