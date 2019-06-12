Muhterem Nur'un Müslüm filminden ne kadar para kazandığı ortaya çıktı

Ardından Nur, açtığı dava hakkında "Para almadığım için açtığımı söyleyenler var. Ben evsiz barksız değilim. 500 bin liralık eve ihtiyacım mı var. Oturduğum ev bana yetiyor, saray gibi. O evleri mezara da götürmeyeceğim." şeklinde konuşmuştu.