Muhterem Nur öldü mü? Haber yayılınca ailesi açıklama yaptı
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un öldüğü haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 87 yaşındaki Muhterem Nur'un ailesi, ölüm iddialarını yalanladı.
Geçtiğimiz haftalarda böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur'un ölüm haberi ortalığı fena karıştırdı. Müslüm Gürses'in eşi Nur'un öldüğü iddia edilince arabesk müziğin efsane isminin hayranları, Twitter'da Muhterem Nur'u bir anda en çok konuşulanlar listesine soktu.
Kısa sürede gündem olan ölüm iddiası hakkında açıklama yapan aile yakınları, haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Ölüm haberini kısa sürede yayılmasının ardından açıklama yapan aileye yakın isimler Muhterem Nur'un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi.
Öte yandan bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un dün bilinci kapandı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren kan değerleri değiştiği için solunum ve diyaliz cihazına bağlandı.