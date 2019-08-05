Muhtarın görev aşkı herkesin takdirini topladı! Köyü şehre çevirdi

"Hangi kurumdan ne isteyeceğimi biliyorum"

Uçuş, “2013 yılında köy muhtarlığına seçildim. Köylülerim sağ olsun sürekli destekçim oldu. Ben siyasetten gelmeyim gençlik yıllarım siyasette geçti. Bu yüzden köy muhtarı olduğum günden beri hangi kurumdan ne isteyeceğimi biliyordum.