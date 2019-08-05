Muhtarın görev aşkı herkesin takdirini topladı! Köyü şehre çevirdi
ŞIRNAK 'ın Beytüşşebap ilçesinde iki dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Uçuş yaptığı hizmetlerle halkın takdirini topladı. Birçok projeyi hayata geçiren Uçuş, köyü modern bir şehir haline getirdi.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyü muhtarı Mehmet Uçuş’un çalışmaları köy halkının takdirini toplamaya devam ediyor. İki dönem üst üste muhtarlık görevini sürdüren Uçuş, yaptığı çalışmalarla örnek bir davranış sergiliyor.
Köye kilitli parke taşı, sulama kanalları, taziye evi, cami, Kur’an kursu öğretmen lojmanı, içme suyu şebekesi, kapalı spor salonu, baz istasyonu, yayla yolları, mezarlıkların etrafına istinat duvarları, dere ıslah çalışmaları yapan muhtar Uçuş, 2020’de köyün tüm eksikliklerini gidermek için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.
Açıklamalarda bulunan Bolağaç köyü muhtarı Mehmet Uçuş, köyün eksikliklerini yüzde 90 oranda tamamladıklarını söyledi.
"Hangi kurumdan ne isteyeceğimi biliyorum"
Uçuş, “2013 yılında köy muhtarlığına seçildim. Köylülerim sağ olsun sürekli destekçim oldu. Ben siyasetten gelmeyim gençlik yıllarım siyasette geçti. Bu yüzden köy muhtarı olduğum günden beri hangi kurumdan ne isteyeceğimi biliyordum.