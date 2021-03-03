Muhtar babası şehit edildi! Elleri olmayan Vanlı ressamdan 'Erdoğan' portresi
VAN'da resim yeteneği tesadüfen keşfedilen Vedat Kiyat (33), hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine destek veren Vali Mehmet Emin Bilmez'in de kara kalem portrelerini yaptı.
Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan iki eli olmayan fiziksel engelli 3 çocuk babası Vedat Kiyat, henüz 8 yaşandayken muhtar olan babası Çatak ilçesinde teröristlerce şehit edildi. Babası şehit olduktan sonra evinde resim çizmeye başlayan Kiyat'ın yeteneğini evine bir süre önce ziyarete gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Blimez keşfetti.
Bilmez, kendi imkanları ile evinde resim çizen Kiyat'a malzeme desteğinde bulunup, Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gelmesini sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran
Aile merkezine gelen Kiyat, çizdiği resimlerle herkesi şaşırttı. Dirseklerindeki iki parmağı arasında yerleştirdiği kalemle çizdiği kara kalem portre ve yağlı boya manzara çalışmalarıyla görenleri şaşırtan Kiyat, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine destek veren Vali Mehmet Emin Bilmez'in de portre resimlerini çizdi.
Okula başlamadan resim çizdiğini anlatan Kiyat," Babam şehit olduktan sonra ben resim çizmeye daha da yoğunlaştım.Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şeydir. O yüzden ben resim çizerken çok mutlu oluyorum. Karakalem ve yağlı boyadan her türlü resim çiziyorum" dedi.