Muhtar babası şehit edildi! Elleri olmayan Vanlı ressamdan 'Erdoğan' portresi

Okula başlamadan resim çizdiğini anlatan Kiyat," Babam şehit olduktan sonra ben resim çizmeye daha da yoğunlaştım.Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şeydir. O yüzden ben resim çizerken çok mutlu oluyorum. Karakalem ve yağlı boyadan her türlü resim çiziyorum" dedi.