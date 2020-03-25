Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 11. yılında anılıyor Yazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları
BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı 11 yıl önce bugün şaibeli bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. §1 yılda kazayla ilgili soruşturmalardan henüz bir sonuç çıkmadı. Muhsin Yazıcıoğlu kimdir siyasi geçmişi nedir? İşte vefatının 11. yılında kendi sözleriyle Yazıcıoğlu...
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günü Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde 5 arkadaşıyla birlikte şehadete yürüdü. Bugün Yazıcıoğlu'nun ölümünün 11. yıldönümü... Koronavirüs önlemleri kapsamında mezarı başında anma töreni yapılmadı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici dün 5,6 kişilik bir grupla Yazıcıoğlu'nun mezarı başında sembolik bir anma töreni yaptı. Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Hangi siyasi mücadelelerden geçmiştir?.. Hangi görevlerde bulunmuştur?.. Kaç yaşında vefat etmiştir?.. 28 Şubat sürecinde "Namlusunu tanka çevirmiş tanka selam durmam" diyen Muhsin Yazıcıoğlu'na ait özlü sözler eşliğinde 'Muhsin Başkan'ın hayatından kısa kesitler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu anması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 11. yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli #MuhsinYazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Merhum Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Yazıcıoğlu'nun "Siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum." dizeleri de yer aldı.
Destici ve Alperenlerden temsili anma töreni
Kahramanmaraş'ta 11 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı. Taceddin Dergahı'ndaki anma törenine, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve bazı partililer katıldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden dolayı az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anmada Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bıraktı, dua etti.
Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 günü Sivas'ın Şarkışla İlçesi Elmalı köyünde dünyaya gelmiş ve 25 Mart 2009 günü helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir... Türk Siyaseti hayatına damga vuran isimlerden birisi olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun gerçek mesleği veterinerliktir... (Muhsin Yazıcıoğlu'nun son fotoğrafı onunla birlikte vefat eden gazeteci İsmail Güneş'in fotoğraf makinasından çıktı...)