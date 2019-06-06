Mühendisten intihar girişimi! İkna etmek için herkes seferber oldu
ADANA'da nişanlısından ayrılan inşaat mühendisliği öğrencisi genç kız, intihar girişiminde bulundu. İkna etmek için herkes seferber oldu.
Adana’da yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kız, Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A. 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1,5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kızdan ayrıldı. Bu ayrılığı kaldıramayan genç kızın psikolojisi bozuldu.
Genç kız bu nedenle Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak nişanlısının göle gelmesini istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine genç kızın annesi S.A. da geldi.
ncak genç kızı kimse ikna edemedi. Bunun üzerine gölden de su altı polisi botla geldi. Ancak genç kız botu görünce cam parçasını boğazına dayayıp kendisini öldürmekle tehdit ederek botun uzaklaşmasını istedi.