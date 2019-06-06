Mühendisten intihar girişimi! İkna etmek için herkes seferber oldu

Genç kız bu nedenle Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak nişanlısının göle gelmesini istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine genç kızın annesi S.A. da geldi.